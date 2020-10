Pioli a Sky: “Teniamo moltissimo all’Europa League”

MILANO – Stefano Pioli, allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida con il Celtic: “L’Europa fa parte della storia del nostro club. È normale giocare in Europa per il Milan. Adesso vogliamo rimanerci a lungo. Teniamo moltissimo a questa competizione e puntiamo ad arrivare fino in fondo. Il derby ci ha portato via tantissime energie, sia mentali sia fisiche. Domani giocheranno giocatori pronti mentalmente e fisicamente; anche il Celtic vorrà partire forte e sa mettere in campo grande intensità”.

SULLE AMBIZIONI – “Siamo il Milan e dobbiamo fare bene ovunque, provando a vincerle tutte, anche se non sarà possibile. Non siamo nelle condizioni di puntare su solo un obiettivo. C’è un gruppo coeso, forte e volenteroso. Pensiamo partita dopo partita”.

SUL MODULO – “Mi reputo un allenatore elastico e penso che sia importante mettere i giocatori giusti al posto giusto. Abbiamo trovato un equilibrio con questo sistema di gioco, ma non ci precludiamo la possibilità di cambiare se necessario”.