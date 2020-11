Piccinini: “Ibra e CR7 straordinari, ma c’è una differenza importante…”

MILANO – Il famoso telecronista Sandro Piccinini, ospite degli studi di Sky Sport, ha fatto un confronto fra due campioni come Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: “Ibra in questo momento, considerando anche l’età, ha un rendimento a dir poco eccezionale. Ha migliorato i suoi compagni di squadra, che fino a qualche mese fa non erano assolutamente a questo livello. La leadership si dimostra anche nella crescita dell’intero gruppo. Ronaldo dal canto suo aiuta, ma più per quello che fa lui. E’ più un solista. Ibra invece, oltre ai gol che segna, fa crescere tutti gli altri”.