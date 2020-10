Perinetti non ha dubbi: “Tonali saprà inserirsi nel mondo rossonero”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW, il direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti, ha parlato del processo d’inserimento di Sandro Tonali nel Milan: “E’ stata un’operazione di mercato condotta in maniera eccelsa dal Presidente Cellino, assieme a Maldini. Sandro ha iniziato la preparazione in ritardo rispetto ai suoi compagni e un inserimento graduale fa parte del percorso che deve svolgere. Sono sicuro che saprà inserirsi bene nel mondo rossonero, ha volontà e qualità per poterci riuscire”.