Perinetti: “Ibra tra i migliori colpi dello scorso mercato, bravo il Milan a rinnovargli il contratto”

MILANO – Il direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di quelli che, dal suo punto di vista, sono stati i migliori colpi in attacco della scorsa sessione di mercato in Serie A: “Credo che Osimhen sia stato un innesto importantissimo per il Napoli. Ora la squadra partenopea ha delle alternative nel reparto avanzato che prima non aveva. Se poi devo fare un altro nome, non posso non dire Zlatan Ibrahimovic. Il Milan è stato bravissimo a rinnovargli il contratto. Anche Morata è stato un bel colpo: non me lo aspettavo così maturo e diverso rispetto alla sua prima esperienza juventina. Ora è un uomo e non più il ragazzo che avevamo visto alcuni anni fa”.