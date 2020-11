Pellissier: “Milan unito e divertente, i giocatori seguono Pioli”

MILANO – L’ex centravanti Sergio Pellissier, oggi dirigente del Chievo, ha parlato anche di Milan in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: “Credo che nessuno se lo aspettasse primo in classifica dopo sette giornate. E’ una sorpresa. Conosco molto bene Pioli, è una persona eccezione e un grande lavoratore. Crede nei propri giocatori. Penso che loro l’abbiano capito, quindi fanno di tutto per ripagare la sua fiducia. Il Milan è una grande squadra e ora c’è un gruppo unito, che ha voglia di lottare. Inoltre ti diverti a veder giocare i rossoneri; l’anno scorso, invece, c’erano partite in cui non giocavano per niente bene”.