Pellegatti: “Milan, non credo che a gennaio arriverà un vice-Ibra”

MILANO – Tramite il proprio canale YouTube, il noto giornalista Carlo Pellegatti, parlando delle mosse del Milan sul mercato, ha smentito l’arrivo di un attaccante nella prossima campagna acquisti: “Da quello che so io, il club non prenderà un vice-Ibra. Ultimamente si è parlato di Malen, un giocatore che comunque piace molto alla dirigenza rossonera. L’anno scorso ha realizzato 17 gol e 9 assist in 25 partite col PSV Eindhoven. Tuttavia è molto simile a Leao: svaria su tutto il fronte offensivo e non è un centravanti puro. Le sue caratteristiche sono più vicine a quelle del portoghese che a quelle di Ibrahimovic. Dunque, a meno che non si presenti un’opportunità improvvisa, non credo che verrà acquistato un vice-Zlatan a gennaio. L’attacco rossonero, d’altronde, sta funzionando molto bene anche così, quindi non sembra necessario aggiungere un ulteriore tassello al reparto”.