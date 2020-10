Paquetà: “Milan? Non nutro rancore, anzi…”

MILANO – L’ex centrocampista rossonero Lucas Paquetà, ceduto nella scorsa sessione di mercato al Lione, ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese ‘L’Equipe’: “Da parte mia non c’è nessun desiderio di vendetta. Non provo rancore e sono persino grato al Milan per questa esperienza, nonostante possa esser stata dolorosa. Adesso rivoglio il mio buon calcio, il calcio brasiliano, quello felice e divertente. Qui sento l’energia giusta per ritrovarlo. Cerco di portare gioia al gioco della squadra, come mi ha chiesto il ds Juninho quando ha deciso di acquistarmi”.