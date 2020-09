Pancaro sul Milan: “Ottimo inizio, non deve porsi limiti”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Giuseppe Pancaro ha parlato di questo avvio di stagione da parte della squadra di Stefano Pioli: “I rossoneri mi hanno fatto una buona impressione, sia giovedì scorso che ieri sera. La cosa più importante è che il Milan sia ripartito allo stesso modo con cui aveva terminato lo scorso campionato, portando avanti questa lunga serie di risultati utili. Obiettivo? Il Milan ha l’obbligo di provare a fare il massimo e di non porsi mai dei limiti. Ci sono squadre più attrezzate, è evidente, ma quando indossi questa maglia devi sempre puntare in alto. Mi auguro che il club riesca a tornare in Champions League”.