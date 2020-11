Padovan: “Milan candidato allo Scudetto, ha una mentalità da grande squadra”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan si è espresso sulla vittoria ottenuta ieri dal Milan: “L’Udinese ha messo in difficoltà la squadra di Pioli, anche se non ha mai dato l’impressione di poterla vincere. Il Milan che vince a pochi minuti dalla fine è una squadra risoluta, che non si accontenta, che ha una mentalità da grande. Questo Milan va accostato alle presunti grandi. Anzi, adesso è anche più grande di loro. Nella lotta allo Scudetto vanno considerati anche i rossoneri”.