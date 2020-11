Ordine: “Milan, troppi problemi sulle palle inattive. In difesa serve uno come Kjaer…”

MILANO – Il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24, si è soffermato sul Milan in ottica calciomercato: “La dirigenza nella prossima campagna acquisti deve completare la difesa, con un elemento di esperienza internazionale e di grande forza fisica. Per intenderci, uno simile a Simon Kjaer. Uno dei difetti più evidenti della squadra di Stefano Pioli, è la fase difensiva sui calci piazzati a sfavore. In questo inizio di campionato, spesso è dovuto rientrare Zlatan Ibrahimovic a dare una mano in area di rigore. Le partite contro Roma e Verona hanno evidenziato i limiti difensivi del Milan sulle palle aeree. E’ su questo aspetto che occorre lavorare di più”.