Ordine: “Milan, ecco le indicazioni date da Pioli per il mercato”

MILANO – Il noto giornalista Franco Ordine, molto vicino alle vicende di casa Milan, tramite TMW ha fatto il punto della situazione sulle possibili mosse sul mercato da parte del club rossonero: "Pioli ha dato indicazioni precise. Servono un difensore di grande rendimento – Milenkovic è molto apprezzato – un paio di centrocampisti per dare il cambio alla coppia collaudata Kessiè-Bennacer e un attaccante da utilizzare nei tre dietro Ibra, possibilmente meglio di Castillejo che può maturare insieme a Leao. Qui la candidatura di Federico Chiesa sarebbe il massimo, sempre che le valutazioni di Rocco Commisso non raggiungano vette stellari…".

