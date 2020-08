Ordine: “Milan-Donnarumma, ecco i due nodi da sciogliere per il rinnovo”

MILANO – Attraverso il quotidiano ‘Il Giornale’, Franco Ordine ha parlato della delicata questione relativa al rinnovo di Donnarumma con il Milan: “Il bello o il peggio, a seconda dei punti di vista, deve ancora venire. Perché da oggi, firmato il contratto di Zlatan, bisognerà aprire il dossier Donnarumma, molto più complicato per via dei tempi ristretti. La trattativa, che Maldini ha riconosciuto partita in grave ritardo, si giocherà sulla durata del rinnovo – due anni voluti da Raiola, tre proposti dal club – e sulla cifra dell’eventuale clausola rescissoria“.