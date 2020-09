Nuovo stadio di Milano, torna a parlare il Sindaco Sala

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate da ‘Calcio e Finanza’, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, è tornato ad affrontare il tema del nuovo stadio: “Il problema è che noi a questo punto stiamo ancora aspettando il progetto rivisto da parte di Milan e Inter. Preferirei quindi non parlarne più finché non avremo il progetto, poiché da esso capiremo quanta strada hanno fatto le due società per venire non tanto dalla nostra parte, ma quantomeno incontro alle nostre indicazioni”.