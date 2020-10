Novellino: “Preparare un derby in queste condizioni è difficilissimo”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, l’allenatore Walter Novellino, ex calciatore del Milan, ha speso anche alcune parole sulla stracittadina in programma sabato a San Siro: “Il calcio ci ha riportato entusiasmo e mi auguro che riesca ad andare avanti senza troppe complicazioni. Per quanto riguarda il derby, spero innanzitutto che si giochi. Per un allenatore è molto difficile prepararlo in queste condizioni. Il mio auspicio è che si possa giocare e venga fuori una bella partita”.