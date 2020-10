Novellino: “Pioli allenatore molto efficace, parla poco e…”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, Walter Novellino, ex calciatore rossonero, ha parlato del Milan attuale: “La squadra ormai ha una sua identità precisa, un gioco, al di là di chi scende in campo. Questo gruppo ha una fiducia enorme. Pioli? E’ uno che parla poco e bada ai fatti. Un uomo che il calcio lo interpreta nel modo più semplice e giusto. Il suo è un gioco efficace. Il possesso palla serve con certi limiti: spesso si copia Guardiola, però mi sembra che non paghi più quel modo di giocare”.