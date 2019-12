Notizie Milan – Rebic torna in Germania

MILANO – La prossima settimana inizierà ufficialmente il mercato invernale e il Milan è al lavoro non solo per rinforzare l’organico, ma anche per sfoltirlo dai giocatori che non rientrano più nei piani di allenatore e società. Fra questi c’è anche Ante Rebic. L’attaccante croato, giunto in rossonero nell’ultimo giorno della scorsa sessione estiva, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio all’ombra della Madonnina e, con ogni probabilità, lascerà il Milan a gennaio. Come riferisce anche Il Corriere dello Sport, il suo agente è già in contatto con l’Eintracht Francoforte (club dal quale è arrivato), per riportarlo in Bundesliga.