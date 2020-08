Notizie Milan – Mercato: Simakan, s’inserisce l’Atalanta

MILANO – Il Milan non sarebbe l’unica squadra interessata a Mohamed Simakan. Sul centrale però ci sarebbe la concorrenza del Borussia Dortmund, intenzionato a portare in Germania il francese in vista della prossima stagione. E non solo, anche Atalanta, Monaco sono sulle tracce del giocatore. Non sarà comunque semplice riuscire a strappare Simakan ai francesi dello Strasburgo. Dato che il suo contratto è in scadenza nel 2023 e visti i club interessati il prezzo del cartellino è stato rivisto verso l’alto, nonostante i periodo legato al Coronavirus e le crisi economiche conseguenti. Le notizie sul classe 2000 non posso far felice il Milan. Visto che il giocatore era stato reputato adatto a comporre la nuova coppia difensiva del prossimo anno, insieme a Romagnoli. Il pressing maggiore però è quello che dell’Atalanta, intenzionata ad arrivare al giocatore prima delle altre concorrenti.