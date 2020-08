Notizie Milan – Mercato: CorSera, Bakayoko sempre più vicino

MILANO – Non ci sono solo Brahim Diaz e Sandro Tonali nei pensieri del Milan. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, anche Tiemoué Bakayoko sarebbe ad un passo dal club rossonero. Il Diavolo ha continuato a lavorare con il Chelsea per trovare un’intesa. Cosa che invece non è servita con il calciatore, che a più riprese ha manifestato la sua voglia di tornare a Milano, dopo l’avventura nel 2017 con il Diavolo.

Il Milan quindi prepara tre colpi ad effetto, ognuno a modo suo: dall’arrivo di un potenziale top player come Brahim Diaz, al ritorno di Bakayoko, fino ad arrivare al vero possibile colpo di mercato: Sandro Tonali. Maldini e Massara sembrano essere davvero scatenati