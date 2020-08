Notizie Milan – Gazzetta: “Tonali che Diavolo”

MILANO – “Tonali che Diavolo“, questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per il nuovo colpo di mercato del Milan. La prima pagina odierna della Rosea è incentrata tutta sul quasi ex centrocampista del Brescia e ormai prossimo rossonero. L’accordo con il presidente Massimo Cellino è arrivato in serata e alla Rondinelle andranno subito 10 milioni di euro per il prestito oneroso. Seguito poi da altri 28 milioni, per il riscatto del calciatore. Fondamentale per la buona riuscita dell’operazione è stata sicuramente la volontà del ragazzo, tifoso del Milan fin da bambino. Manca soltanto l’ufficialità e poi i rossoneri potranno godersi il loro colpo Champions League.