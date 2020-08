Notizie Milan – Gazzetta, Tonali “avanti con cautela”

MILANO – “Avanti con cautela“, questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport sulla trattativa del Milan per Sandro Tonali. I rossoneri non vogliono farsi prendere dall’euforia in questo momento, anche se i contatti con il Brescia vanno avanti e la posizione del Diavolo, in questo momento, sembra essere la migliore possibile. Il Milan infatti è in pole position, grazie anche al possibile passo indietro dell’Inter. Possibile perché i nerazzurri potrebbero tornare alla carica e dalle parti di via Aldo Rossi filtra cautela. Si va avanti quindi e non sono ammessi passi falsi per quello che potrebbe essere un vero e proprio colpo di emrcato.