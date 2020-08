Notizie Milan – Galliani: “Milan-Monza? Lo desideravo da molto tempo”

MILANO – Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, storico amministrato delegato del Milan, ha commentato la prossima amichevole, in programma il 5 settembre, tra la sua squadra attuale, il Monza e i rossoneri. Ecco cosa ha detto:

“Milan-Monza? E’ per me un’ emozione grandissima, racchiude racchiude la storia di una vita. E’ un incontro che ho desiderato molto. Certo, un paio di cose mi rattristano, la prima è che non ci sarà il pubblico sugli spalti di San Siro. E poi spero che da avversari non ci capiti lo spogliatoio dell’Inter. Ibrahimovic? Ci sentiamo spesso, mi sarebbe piaciuto poterlo portare al Monza, ma era fuori dal nostro budget. Spero sia in campo, anche solo per uno spezzone di partita. Sogni? Il Monza in Serie A e il MIlan in Champions”