Notizie Milan – Europa League, “rischio” Hammarby

MILANO – Tra i possibili avversari del Milan in Europa League potrebbe esserci l’Hammarby. La squadra svedese di cui Zlatan Ibrahimovic è co-proprietario. Dato che hanno battuto per 3-0 gli ungheresi della Puskás Academy, qualificandosi di conseguenza al turno successivo. Un incrocio quanto meno curioso, dato che l’Hammarby è saltato agli onori della cronaca in Italia nell’ultimo anno come possibile meta alternativa per l’attaccante rossonero, nel caso in cui non si fosse trovato un accordo per il rinnovo contrattuale di Ibrahimovic con il Milan.