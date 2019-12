Notizie Milan – C’è l’accordo col Barça per Todibo: le ultime

MILANO – E’ in dirittura d’arrivo la trattativa col Barcellona per Jean-Clair Todibo. Il Milan avrà il suo nuovo difensore centrale. Stando a ciò che riferisce La Gazzetta dello Sport, i due club hanno raggiunto l’accordo sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissato a circa venti milioni di euro. Quel che ancora manca è l’intesa definitiva col giocatore, ma c’è grande ottimismo attorno alla buona riuscita dell’affare. Insomma, dopo il colpo Ibrahimovic per l’attacco, il Milan sta per completare anche il reparto arretrato con il giovanissimo Todibo.