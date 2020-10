Nosotti: “Il Milan deve puntare all’Europa League, può arrivare fino in fondo”

MILANO – Il giornalista Marco Nosotti, tramite i microfoni di Sky Sport, ha parlato della sfida che domani sera metterà di fronte Milan e Celtic in Europa League: “La squadra di Pioli può puntare ad andare in fondo in questa competizione. La rosa è un po’ più profonda dell’anno scorso e c’è maggior qualità. Va sottolineata anche una curiosità: questa è una partita di Europa League, ma la sfida col Celtic si è sempre disputata in Champions. E’ una partita di altissimo livello e di grande tradizione. Il Celtic Park fa effetto anche con 1000 persone, ma il Milan anche se ha speso tanto nel derby può fare bene e ottenere un bel risultato”.