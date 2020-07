Non solo Jovic, Vlahovic e Schick: c’è un altro attaccante sulla lista del Milan

MILANO – Con l’addio di Zlatan Ibrahimovic praticamente inevitabile a fine stagione, il Milan dovrà intervenire con forza sulla prossima sessione di calciomercato, acquistando almeno un centravanti. Sulla lista dei desideri ci sono diversi nomi, soprattutto Jovic, Vlahovic e Schick. Tuttavia, su Tuttomercatoweb, il giornalista Niccolò Ceccarini ha svelato un altro profilo particolarmente gradito alla dirigenza rossonera e a Ralf Rangnick.

LE SUE PAROLE – “L’obiettivo è sostituire Ibra con una punta di grande prospettiva. Il preferito è Jovic, ma al momento non mancano le difficoltà sul piano economico. Piace molto Vlahovic della Fiorentina, ma non c’è stato ancora alcun approccio. Attenzione anche a Schick, che il Lipsia non ha riscattato. Un altro giocatore entrato nella lista di Rangnick è Azmoun, attaccante in forza allo Zenit San Pietroburgo già cercato in Italia dal Napoli”. Ma attenzione perché, sempre in queste ultime ore, sono arrivate anche altre importanti indiscrezioni di mercato in casa rossonera. Spuntano due grosse novità: Gianluca Di Marzio svela tutto in diretta TV su Sky! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

