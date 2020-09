Nocerino: “Felice che il Milan abbia preso Tonali, diventerà un punto di riferimento”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, si è espresso su Sandro Tonali: “Mi piace moltissimo, ha una serenità incredibile. Sembra che non avverta la pressione. Sono davvero contento che il Milan abbia acquistato un giocatore del genere, anche perché adesso in squadra ha tanti italiani. E’ uno dei centrocampisti più forti in Serie A e credo possa diventare presto un punto fisso della Nazionale, oltre che del club rossonero”.