Nesta e la Supercoppa Europea del 2003: “Nei momenti decisivi Sheva non mancava mai”

MILANO – Intervistato dai canali ufficiali del Milan, Alessandro Nesta, ex difensore rossonero oggi tecnico del Frosinone, ha ricordato la Supercoppa Europea vinta il 29 agosto di 17 anni fa contro il Porto, con una rete di Shevchenko: “Sapevamo di essere favoriti, anche perché avevamo vinto la Champions League, battendo in finale la Juventus. Eravamo carichi di entusiasmo, ci sentivamo super. Il gol di Sheva è stata una magia, ha superato il difensore avversario con una rapidità incredibile. Andriy in una partita importante riusciva sempre a timbrare il cartellino, nelle serate decisive non mancava mai il suo contributo: era la sua più grande qualità”.