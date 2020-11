Napoli-Milan, Sconcerti: “La squadra di Gattuso ha qualcosa in più”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti si è espresso sulla sfida fra Napoli e Milan in programma domenica al San Paolo: “Sono due squadre forti e che stanno bene. Il Napoli è una squadra completa e secondo me ha qualcosa in più dei rossoneri. Il Milan ha Ibrahimovic, questo è vero, ma il Napoli complessivamente è più pronto per questo tipo di sfide. Sarà una prova in più per il Milan, non perché sia inferiore, ma perché essendo al primo posto in classifica deve tentare di ottenere i tre punti”.