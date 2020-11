Napoli-Milan, Rebic favorito su Leao per una maglia da titolare

MILANO – Dopo l’infortunio al gomito sinistro che lo ha tenuto fermo oltre un mese e le ultime partite in cui ha avuto spazio solo nella ripresa, Ante Rebic è pronto a riprendersi un posto da titolare nello scacchiere rossonero. Come riferisce infatti l’edizione odierna di SportMediaset, il croato è in netto vantaggio rispetto a Rafael Leao per giocare dal primo minuto nella partita contro il Napoli, in programma fra sei giorni al San Paolo. Rebic completerà il terzetto alle spalle di Ibrahimovic con Calhanoglu e uno fra Brahim Diaz e Castillejo. Saelemaekers, invece, è indisponibile per infortunio.