Napoli-Milan, Osimhen verso il forfait

MILANO – Domenica prossima, alla ripresa del campionato, il Milan farà visita al Napoli nel posticipo del settimo turno. La squadra allenata da Rino Gattuso, probabilmente, dovrà fare a meno del suo centravanti. Victor Osimhen, infatti, si è infortunato al braccio destro giocando con la propria Nazionale e sta rientrando in Italia per svolgere tutti gli accertamenti necessari. Stando a quel che riferisce Il Corriere dello Sport, è difficilissimo che l’attaccante classe ’99 riesca a recuperare per la sfida contro i rossoneri. Qualora dovesse davvero dare forfait, il suo posto al centro dell’attacco verrebbe occupato da Mertens, con Insigne, Lozano e uno tra Zielinski e Politano nel tridente alle sue spalle.