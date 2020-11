Napoli-Milan, in dubbio la presenza di Osimhen

MILANO – Il centravanti nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, si è infortunato al polso destro mentre giocava con la sua Nazionale contro la Sierra Leone. La radiografia ha escluso la presenza di fratture, quindi si tratta soltanto di una brutta contusione, che terrà a riposo il classe ’99 per alcuni giorni. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il nigeriano ha già fatto sapere a Gennaro Gattuso di voler scendere in campo contro il Milan, nella sfida di campionato in programma domenica 22 novembre al San Paolo. Osimhen, dunque, farà di tutto per recuperare, ma la sua presenza è ancora in dubbio.