Musacchio, luce in fondo al tunnel: si avvicina il rientro

MILANO – Operatosi lo scorso giugno alla caviglia sinistra, Mateo Musacchio scalpita per tornare in campo e finalmente inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Reduce da una stagione da dimenticare, in cui prima ha perso il posto da titolare e poi si è infortunato, il centrale argentino sta per fare il suo rientro anche se, per Stefano Pioli, parte dietro nelle gerarchie. I due titolari sono infatti Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, ma il rientro di Musacchio permetterà al tecnico rossonero di allungare la panchina e di porre fine all’emergenza in difesa. Stando a quel che riferisce Tuttosport, il classe ’90 dovrebbe tornare a disposizione del mister a fine ottobre. Di conseguenza, potrebbe essere convocato per la sfida di lunedì 26 contro la Roma o, più probabilmente, per domenica 1 novembre in occasione della trasferta di Udine.