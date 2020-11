MILANO – Sono moltissimi i protagonisti del mondo del calcio che in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio per la morte di Diego Armando Maradona. Ad essi si è aggiunto anche Paolo Maldini, direttore generale del Milan, che da calciatore ha affrontato molte volte il fenomeno argentino quanto militava nel Napoli. Ecco il breve messaggio pubblicato tramite Instagram dal dirigente rossonero: “Ciao grande Diego, sarai sempre un eroe per me. Riposa in pace amico mio”.