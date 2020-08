MILANO – L’ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani, oggi dirigente del Monza, ha parlato di Ibrahimovic ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Le voci sul nostro interesse per Zlatan? Abbiamo parlato tante volte, abbiamo un rapporto fantastico. Era un sogno, ma se avesse detto di sì…mi auguro comunque di trovarlo sabato in amichevole, anche per uno spezzone di gara. Lo incontro spesso, appena mi vede sento il suo inconfondibile ‘ciao capo’”.