Mirabelli: “Sembra finita l’egemonia bianconera. Milan candidato allo Scudetto”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimiliano Mirabelli, ex direttore rossonero, si è espresso sulla lotta Scudetto: “Pur rimanendo la squadra con l’organico più forte, avevo già previsto che l’egemonia della Juventus sarebbe probabilmente finita quest’anno. Pirlo un giorno diventerà un grande allenatore, ma adesso sta imparando. E’ ancora all’inizio, con tutte le problematiche che ne conseguono. Adesso nella Juve non vedo quell’identità che c’era prima con Allegri, Conte e Sarri. Oggi si affida troppo alle giocate dei singoli. Per lo Scudetto Inter, Milan, Napoli e Atalanta sono tutte candidate”.