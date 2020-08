Mirabelli non ha dubbi: “Milan, Ibra va tenuto”

MILANO – Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è sicuramente la questione più importante di questo periodo in casa Milan. E lo sarà sino alla fine di agosto, quando il contratto dello svedese scadrà e verrà comunicata la decisione definitiva: prolungamento oppure addio. Ai microfoni di Tuttosport ne ha parlato anche Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan: “Ibra va tenuto senza ombra di dubbio. E’ il leader che alla squadra mancava da quando si è ritirata la generazione dei Nesta e dei Gattuso. Io sinceramente non esiterei a rinnovargli il contratto”.

