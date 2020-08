Mirabelli: “Maldini è un’icona, Pioli si è guadagnato la conferma”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, si è espresso sul finale di stagione del Milan: “La qualificazione all’Europa League, lo straordinario lavoro di Pioli e le grandi prestazioni della squadra, mi hanno reso davvero felice. Maldini? Per il Milan è un’icona e sta lavorando molto bene. Faccio i miei complimenti a tutti e sono lieto che il club sia tornato sui suoi passi, confermando Stefano e non pensando più a Rangnick. Saggia decisione. Io sono per la meritocrazia: Pioli ha guadagnato sul campo il diritto di continuare ad allenare questa squadra”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...