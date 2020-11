Mirabelli: “Domenica sarà speciale per Gattuso, il Napoli si toglierà grandi soddisfazioni con lui”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Kiss Kiss, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato della sfida che domenica sera contrapporrà la squadra rossonera al Napoli: “Sarà una partita indubbiamente speciale per Gattuso. Il Milan per lui non potrà mai essere un avversario come gli altri. Sono molto contento che Rino stia facendo un ottimo lavoro sulla panchina azzurra. Il Napoli con lui si toglierà molte soddisfazioni. Ci tiene tantissimo al suo lavoro, non si ferma mai. Gattuso ha un suo modo di vedere il calcio, è anche abbastanza scaramantico. Il Napoli è una grande squadra e lui sa come valorizzare i propri giocatori, facendoli rendere al massimo”.