Milanello, tra un’ora inizia l’allenamento

MILANO – Dopo aver goduto di una mattinata di riposo, i calciatori rossoneri si ritroveranno a Milanello questo pomeriggio, alle 15:30. Ieri è stato svolto lavoro defaticante per smaltire le fatiche della sfida in Scozia, mentre oggi si comincerà a preparare la prossima partita, in programma tra soli due giorni, a San Siro contro la Roma. L’allenamento odierno servirà a mister Pioli anche per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, in particolare il ballottaggio fra Krunic e Leao e quello fra Saelemaekers e Castillejo.