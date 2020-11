Milanello si svuota: 16 giocatori rossoneri impegnati con le Nazionali

MILANO – Mantenuta l’imbattibilità con il pareggio in extremis contro il Verona, il Milan può godersi la seconda sosta stagionale in cima alla classifica, a quota diciassette punti. Tuttavia, nei prossimi giorni mister Pioli dovrà lavorare a Milanello senza 16 calciatori, convocati dalle rispettive Nazionali. Ecco l’elenco completo degli uomini che non saranno a disposizione del tecnico rossonero.

Italia: Donnarumma, Calabria, Tonali

Under21: Gabbia, Colombo (under 21 B)

Belgio: Saelemaekers

Turchia: Calhanoglu

Spagna U21: Brahim Diaz

Portogallo U21: Dalot e Leao

Romania: Tatarusanu

Norvegia: Hauge

Algeria: Bennacer

Bosnia: Krunic

Danimarca: Kjaer

Costa d’Avorio: Kessié.