Milanello, questa mattina nuovo allenamento

MILANO – Questa mattina i giocatori rossoneri si ritroveranno nel centro sportivo di Milanello agli ordini di mister Pioli per continuare a preparare l’inizio della nuova stagione, in programma il 17 settembre con il primo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Ieri c’è stato il primo allenamento di Zlatan Ibrahimovic nella sua terza avventura milanista: l’attaccante svedese ha lavorato con il resto della squadra dopo aver firmato il rinnovo contrattuale, annunciato in serata.