Milanello, preparazione senza sosta: primo riposo tra otto giorni

MILANO – Martedì i giocatori rossoneri hanno ricominciato ad allenarsi nel centro sportivo di Milanello per preparare la nuova stagione, che avrà inizio il 17 settembre con il primo turno preliminare di Europa League, di cui si conoscerà l’avversario dopodomani. Stando a quel che riferisce MilanNews.it, il primo giorno di riposo per gli uomini di Pioli ci sarà soltanto domenica 6 settembre. Una preparazione dunque molto intensa, dovuta soprattutto ai tempi ristretti. Nei prossimi giorni andranno in scena anche tre partite amichevoli contro Novara (2 settembre), Monza (5 settembre) e Vicenza (9 settembre).