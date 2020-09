Milanello, oggi pomeriggio la prima amichevole

MILANO – Nella giornata di oggi i calciatori rossoneri calcheranno il campo di Milanello due volte: la prima alle 10.30 per una seduta d’allenamento, la seconda alle 17 per la prima amichevole stagionale, in programma contro il Novara. Sabato ci sarà invece la sfida con il Monza a San Siro (con diretta televisiva in chiaro), mentre mercoledì 9 settembre la squadra di Stefano Pioli affronterà il Vicenza nell’ultima amichevole estiva, prima di iniziare ufficialmente la stagione con i preliminari d’Europa League, in Irlanda, contro lo Shamrock Rovers.