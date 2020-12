Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Il prossimo impegno stagionale è in programma tra appena due giorni e il Milan è tornato ad allenarsi oggi nel proprio centro sportivo. Come riporta il sito ufficiale del club, la squadra si è ritrovata a Milanello questa mattina alle 11, per cominciare a preparare la sfida d’Europa contro il Celtic. Dopo la consueta attivazione muscolare in palestra, i giocatori si sono spostati sul campo, dove sono stati divisi in due gruppi. Chi ha giocato domenica con la Fiorentina ha svolto lavoro atletico e aerobico, mentre chi è rimasto in panchina ha disputato una partitella contro la Primavera. Domani la squadra si allenerà al mattino, mentre alle 14 parleranno in conferenza stampa Daniele Bonera e Diogo Dalot.