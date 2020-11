Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Prosegue a Milanello la preparazione della sfida in programma domenica sera contro il Napoli. Senza i giocatori impegnati con le Nazionali e senza mister Pioli, colpito dal Covid assieme al suo vice, la squadra rossonera si è allenata questa mattina a ranghi ridotti, guidata da Daniele Bonera. Come riporta il sito ufficiale del club, la sessione si è svolta inizialmente in palestra, con l’attivazione muscolare e alcuni esercizi incentrati sulla forza. Dopodiché, i calciatori si sono spostati sul campo, dove il lavoro atletico ha preceduto alcune esercitazioni mirate al possesso palla. Infine, la seduta si è conclusa con alcune partitelle. Per domani è previsto un allenamento nel pomeriggio.