Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Dopo tre giorni di riposo, sono ripartiti gli allenamenti nel centro sportivo di Milanello, sia pur senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Come riferisce il sito ufficiale del club rossonero, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio alle 15.30 agli ordini di mister Stefano Pioli, iniziando la seduta con la consueta attivazione muscolare in palestra. Dopodiché, i giocatori si sono spostati sul campo, eseguendo esercitazioni tecniche e lavoro atletico. La sessione si è conclusa con una partitella. Per domani è in programma un allenamento mattutino.