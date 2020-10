Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – E’ una settimana molto intensa per i calciatori rossoneri, chiamati a tre partite in sei giorni. La prima è andata in scena ieri contro la Roma, la prossima è in programma giovedì contro lo Sparta Praga, mentre domenica ci sarà la terza in casa dell’Udinese. Questa mattina, come riporta il sito ufficiale del club meneghino, la squadra si è ritrovata nel centro sportivo di Milanello, dove gli uomini che hanno giocato ieri hanno svolto lavoro defaticante. Gli altri, invece, hanno disputato una partitella su campo ridotto. Domani pomeriggio, alle 17.30, ci sarà la rifinitura, mentre Pioli e Krunic parleranno in conferenza stampa alle 14.