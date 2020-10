Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Fra due giorni si torna in campo per il quinto turno di campionato e i giocatori rossoneri si sono ritrovati oggi pomeriggio a Milanello. Come riferisce il sito ufficiale del club, la seduta è cominciata in palestra con la consueta attivazione muscolare. L’allenamento è andato avanti sul campo con dei torelli, seguiti da esercitazioni incentrate sul possesso palla. Spazio poi alla fase tattica, che ha preceduto la partitella a campo ridotto con cui si è chiusa la sessione. Domani la squadra svolgerà la rifinitura alle 17.30 e mister Pioli parlerà in conferenza stampa.