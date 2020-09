Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – I calciatori rossoneri si sono radunati a Milanello questa mattina, a due giorni dall’esordio stagionale, per la consueta sessione di allenamento. Come riporta il sito del club, dopo l’attivazione muscolare in palestra sono stati svolti esercizi mirati alla forza e alla rapidità. Nella seconda parte spazio alla tattica, per poi finire con una partitella a campo ridotto. Nel centro sportivo erano presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Domani la squadra si allenerà al mattino, per poi volare alla volta di Dublino, dove giovedì sera affronterà lo Shamrock Rovers.