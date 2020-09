Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Dopo il giorno di riposo, i giocatori rossoneri si sono ritrovati questa mattina nel centro sportivo di Milanello, dove erano presenti anche i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Come riporta il sito ufficiale del club, la seduta si è aperta con l’attivazione muscolare in palestra, per poi proseguire sul campo con dei torelli alla massima intensità. Dopodiché, la squadra si è dedicata a degli esercizi tecnici e atletici. L’allenamento si concluso con la consueta partitella a campo ridotto. Domani verrà svolta una sessione al mattino e sarà presentato in conferenza stampa Ciprian Tatarusanu.